Укравтодор попередив про блокування автошляхів

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Державне агентство автомобільних доріг України оперативно оповістило водіїв про ситуацію на дорогах станом на 11:00 середи, 21 листопада, у зв'язку з масовою акцією протесту власників автомобілів на іноземній реєстрації. Про це Укравтодор повідомив на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Увага! Оперативна довідка про стан проїзду дорогами загального користування в Україні на 11:00 середи, 21 листопада. Просимо водіїв враховувати при плануванні своїх поїздок”, — йдеться у повідомленні.

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Акції протесту з частковим блокуванням руху автотранспорту тривають у таких регіонах:

Волинська область

  • автодорога М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, км 140+300 (с. Княгининок Луцкого р-ну);

Житомирська область

  • з 10:30 на а/д М-06 Київ — Чоп, км 126+800 (поворот на с. Гадзинка) та М-07 Київ — Ковель — Ягодин, км 144+600 (поворот на с. Грозине), шляхом руху по пішохідних переходах;

Київська область

  • з 10:30 на а/д М-03 Київ — Харків — Довжанський, км 76 перекрито рух в обох напрямках з періодичним пропуском транспорту.

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Львівська область

  • автодорога М-06 Київ — Чоп, 500+900 (с. Старий Милятин Буського р.-ну) та км 585+900 (с. Розвадів Миколаївського р.-ну);

Одеська область

  • автодорога М-05 Київ — Одеса, км 450+500;

Тернопільська область

  • автодорога М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, км 154;

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Полтавська область

  • з 11:00 на М-03 Київ — Харків — Довжанський, км 332+350, шляхом руху по пішохідному переходу;

Рівненська область

  • з 10:50 а/д М-06 Київ — Чоп, км 322 (біля АЗС “Сокар”); з 11:00 на М-07 Київ — Ковель — Ягодин, км 307;

Чернігівська область

  • автодорога М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі, км 223( на КПП “Нові Яриловичі”).

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Черкаська область

  • з 19 листопада 2018 року триває акція протесту жителів м. Сміла на км 207 а/д Н-01 Київ — Знам’янка (виїзд з м. Сміла в напрямку м. Знам’янка). Вимоги протестувальників — незгода з встановленими тарифами на газопостачання в м. Сміла.

На місці події забезпечення безпеки дорожнього руху та охорону громадського порядку здійснюють наряди працівників патрульної поліції.

Нагадаємо, 20 листопада Укравтодор зробив оголошення з приводу акції євробляхерів.

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