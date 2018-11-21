Укравтодор предупредил о блокировании автодорог

“Внимание! Оперативная справка о состоянии проезда по дорогам общего пользования в Украине на 11:00 среды, 21 ноября. Просим водителей учитывать при планировании своих поездок ”, - говорится в сообщении.

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Акции протеста с частичным блокированием движения автотранспорта продолжаются в таких регионах:

Волынская область



автодорога М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече, км 140 + 300 (с. Княгининок Луцкого р-на);



Житомирская область



с 10:30 на а/д М-06 Киев — Чоп, км 126 + 800 (поворот на с. Гадзинка) и М-07 Киев — Ковель — Ягодин, км 144 + 600 (поворот на с. Грозино), путем движения по пешеходным переходам;

на а/д М-06 Киев — Чоп, км 126 + 800 (поворот на с. Гадзинка) и М-07 Киев — Ковель — Ягодин, км 144 + 600 (поворот на с. Грозино), путем движения по пешеходным переходам;

Киевская область



с 10:30 на а/д М-03 Киев — Харьков — Довжанский, км 76 перекрыто движение в обоих направлениях с периодическим пропуском транспорта.

на а/д М-03 Киев — Харьков — Довжанский, км 76 перекрыто движение в обоих направлениях с периодическим пропуском транспорта.

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Львовская область



автодорога М-06 Киев — Чоп, 500 + 900 (с. Старый Милятин Бугского р-на) и км 585 + 900 (с. Розвадов Николаевского р-на);



Одесская область



автодорога М-05 Киев — Одесса, км 450 + 500;



Тернопольская область



автодорога М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка, км 154;



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Полтавская область



с 11:00 на М-03 Киев — Харьков — Довжанский, км 332 + 350, путем движения по пешеходному переходу;

на М-03 Киев — Харьков — Довжанский, км 332 + 350, путем движения по пешеходному переходу;

Ровенская область



с 10:50 а/д М-06 Киев — Чоп, км 322 (возле АЗС “Сокар”) с 11:00 на М-07 Киев — Ковель — Ягодин, км 307;

а/д М-06 Киев — Чоп, км 322 (возле АЗС “Сокар”) на М-07 Киев — Ковель — Ягодин, км 307;

Черниговская область



автодорога М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи, км 223 (на КПП "Новые Яриловичи").



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Черкасская область



с 19 ноября 2018 года продолжается акция протеста жителей г. Смела на км 207 а/д Н-01 Киев — Знаменка (выезд из. Смела в направлении г.Знаменка). Требования протестующих — несогласие с установленными тарифами на газоснабжение в г. Смела.



На месте происшествия обеспечения безопасности дорожного движения и охране общественного порядка осуществляют наряды сотрудников патрульной полиции.

Напомним, 20 ноября Укравтодор сделал объявление по поводу акции евробляхеров.