На Львівщині "євробляхери" знову заблокували трасу "Київ-Чоп"
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. На Львівщині "евробляхері" другий день поспіль перекривають трасу "Київ- Чоп". Про це повідомили УНН у прес-службі патрульної поліції Львівщини.
"Протестувальники заблокували трасу у селі Розвадів. Також активісти повідомляють про перекриття поблизу села Старий Милятин. Вони ходять по пішохідному переході", - повідомили у патрульній поліції.
Їхні вимоги не змінились: скасування законопроектів №8487 та №8488, які змінюють ставки акцизного податку на ввезення в Україну легкових автомобілів.
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Як повідомляв УНН, активісти організації "Авто Євро Сила" перекрили трасу "Київ – Чоп" у Львівській області.
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