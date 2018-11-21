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На Львівщині "євробляхери" знову заблокували трасу "Київ-Чоп"

На Львівщині "євробляхери" знову заблокували трасу "Київ-Чоп"

Київ • УНН

 • 10589 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. На Львівщині "евробляхері" другий день поспіль перекривають трасу "Київ- Чоп". Про це повідомили УНН у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

"Протестувальники заблокували трасу у селі Розвадів. Також активісти повідомляють про перекриття поблизу села Старий Милятин. Вони ходять по пішохідному переході", - повідомили у патрульній поліції.

Їхні вимоги не змінились: скасування законопроектів №8487 та №8488, які змінюють ставки акцизного податку на ввезення в Україну легкових автомобілів.

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Як повідомляв УНН, активісти організації "Авто Євро Сила" перекрили трасу "Київ – Чоп" у Львівській області.

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