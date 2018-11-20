Близько 150 автомобілів перекрили трасу "Київ – Одеса"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Учасники всеукраїнської акції протесту власників автомобілів на єврономерах частково перекрили трасу "Київ – Одеса", біля села Дачне Одеської області. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області.
"Біля села Дачне акція ще триває, порушень наразі не зафіксовано. В акції беруть участь приблизно 150 автомобілів і приблизно 200 людей", – уточнили у поліції.
У відомстві додали, що порушень правопорядку під час акції протесту не зафіксовано.
Як повідомив у коментарі УНН керівник одеської філії організації "Авто Євро Сила" Володимир Станішевський, акція безстрокова.
"Вимагаємо внести поправки до законопроекту №8487. Щоб з формули (розрахунку акцизу – ред.) прибрали вік автомобілів. Також були відсторонені поправки, які дають можливість інвалідам і учасникам бойових дій розмитнювати (транспортні засоби – ред.) з пільгами", – зазначив Станішевський.
Нагадаємо, сьогодні у столиці та більшості областях України проходять акції протесту автомобілістів на "євробляхах".
Як повідомляв УНН, 8 листопада Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування легкових транспортних засобів для вирішення проблеми з автомобілями на єврономерах.
Так, для великих та дорогих автомобілів піднята базова ставка для бензинових двигунів з 50 євро до 100, для дизельних — з 75 до 150 євро.