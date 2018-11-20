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Близько 150 автомобілів перекрили трасу "Київ – Одеса"

Близько 150 автомобілів перекрили трасу "Київ – Одеса"

Київ • УНН

 • 17189 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Учасники всеукраїнської акції протесту власників автомобілів на єврономерах частково перекрили трасу "Київ – Одеса", біля села Дачне Одеської області. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області.

"Біля села Дачне акція ще триває, порушень наразі не зафіксовано. В акції беруть участь приблизно 150 автомобілів і приблизно 200 людей", – уточнили у поліції.

У відомстві додали, що порушень правопорядку під час акції протесту не зафіксовано.

Як повідомив у коментарі УНН керівник одеської філії організації "Авто Євро Сила" Володимир Станішевський, акція безстрокова.

"Вимагаємо внести поправки до законопроекту №8487. Щоб з формули (розрахунку акцизу – ред.) прибрали вік автомобілів. Також були відсторонені поправки, які дають можливість інвалідам і учасникам бойових дій розмитнювати (транспортні засоби – ред.) з пільгами", – зазначив Станішевський.

Нагадаємо, сьогодні у столиці та більшості областях України проходять акції протесту автомобілістів на "євробляхах".

Як повідомляв УНН, 8 листопада Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування легкових транспортних засобів для вирішення проблеми з автомобілями на єврономерах.

Так, для великих та дорогих автомобілів піднята базова ставка для бензинових двигунів з 50 євро до 100, для дизельних — з 75 до 150 євро.

Українські Національні Новини

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