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Около 150 автомобилей перекрыли трассу "Киев – Одесса"

Около 150 автомобилей перекрыли трассу "Киев – Одесса"

Киев  •  УНН

 • 17188 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Участники всеукраинской акции протеста владельцев автомобилей на еврономерах частично перекрыли трассу "Киев – Одесса", возле села Дачное Одесской области. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.

"Возле села Дачное акция еще продолжается, нарушений пока не зафиксировано. В акции принимают участие около 150 автомобилей и примерно 200 человек", – уточнили в полиции.

В ведомстве добавили, что нарушений правопорядка во время акции протеста не зафиксировано.

Как сообщил в комментарии УНН руководитель одесского филиала организации "Авто Евро Сила" Владимир Станишевский, акция бессрочная.

"Требуем внести поправки в законопроект №8487. Чтобы из формулы (расчета акциза – ред.) убрали возраст автомобилей. Также были отстранены поправки, позволяющие инвалидам и участникам боевых действий растамаживать (транспортные средства - ред.) с льготами", – отметил Станишевский.

Напомним, сегодня в столице и большинстве областей Украины проходят акции протеста автомобилистов на "евробляхах".

Как сообщал УНН, 8 ноября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на еврономерах.

Так, для больших и дорогих автомобилей поднята базовая ставка для бензиновых двигателей с 50 евро до 100, для дизельных – с 75 до 150 евро.

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