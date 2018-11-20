"Євробляхери" заблокували центр міста

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Власники автомобілів на іноземній реєстрації у вівторок, 20 листопада, проводять акцію протесту у столиці і 22 областях. У зв’язку із оголошеними заходами у центрі міста очікується обмеження руху. Для вирішення проблеми КП “Київпастранс” ввело оперативне положення — курсування громадського транспорту без дотримання графіка руху. Про це повідомила прес-служба підприємства на сторінці у Facebook, передає УНН.