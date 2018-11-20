"Євробляхери" заблокували центр міста

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Власники автомобілів на іноземній реєстрації у вівторок, 20 листопада, проводять акцію протесту у столиці і 22 областях. У зв’язку із оголошеними заходами у центрі міста очікується обмеження руху. Для вирішення проблеми КП “Київпастранс” ввело оперативне положення — курсування громадського транспорту без дотримання графіка руху. Про це повідомила прес-служба підприємства на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Авто з іноземними номерами заблокували рух громадського транспорту. Введено оперативне положення — курсування без дотримання графіка руху — на автобусних маршрутах №№ 24, 62, 55. Враховуйте це, будь ласка, при плануванні поїздок”, — попередили у КП “Київпастранс”.

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Таким чином з 8:50 автобуси рухатимуться у зазначеному режимі:

— м24 та м62: до ст. м. “Арсенальна” та до Європейської площі;
— м55 курсує через б-р Лесі Українки.

Раніше організація “Авто Євро Сила” попередила про проведення всеукраїнської акції протесту 20 листопада. У зв’язку з подією можливі порушення руху і на трасах міжнародного сполучення.

Так, водіїв, які прямують у напрямку українсько-білоруського кордону міжнародною автомобільною дорогою “Чернігів — Нові Яриловичі”, попередили про можливі ускладнення руху на фоні оголошеного протесту автомобілістів на “євробляхах” на території України.

Зазначимо, що станом на 1 листопада Київ за цей рік перекривали 44 рази.

Українські Національні Новини

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Київ

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