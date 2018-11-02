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З початку 2018 року центр Києва перекривали 44 рази

З початку 2018 року центр Києва перекривали 44 рази

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. За 9 місяців 2018 року рух столичними вулицями обмежували 44 рази. Про це повідомляє прес-служба Київради, передає УНН.

“У четвер, 1 листопада, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків депутати погодили проект рішення „Про системний підхід в питанні обмеження руху транспорту в м. Києві під час проведення громадських заходів різного формату“”, — йдеться у повідомленні.

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Депутати посилаються на той факт, що з 1 січня 2018 року рух столичними вулицями обмежували 44 рази.

“Аби не створювати незручності для містян, виконавчий орган планує розробити Положення про регулювання обмежень та організацію дорожнього руху під час проведення громадських заходів”, — йдеться у повідомленні.

Проект рішення має також розглянути постійна комісія Київради з питань транспорту, зв’язку та реклами.

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Варто зауважити, що перекриття руху у центрі міста має декілька сторін. З одного боку зростає експлуатація дорожного ресурсу, а з іншого - збільшується потреба в регулюванні транспортними потоками. З останнім у Києві справи склались краще. Так, у Національній поліції у липні поточного року провели навчання і розробили алгоритм дій щодо охорони громадського порядку під час масових заходів. 

Нагадаємо, 17 вересня на Шулявці обмежили рух через раптовий обвал асфальту.

Зазначимо, що навантаження на інфраструктурні об'єкти столиці останнім часом збільшилось. Так, влітку 2018 року кияни стикалися з проблемою підтоплення вулиць через дощі. Експерти пов'язують це із конструкційними особливостями побудованих у 1960-ті роки каналізаційних колекторів, а також із людським фактором. 

Раніше стало відомо, у яких бюветах у Києві застерігають пити воду.

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