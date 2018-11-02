С начала 2018 года центр Киева перекрывали 44 раза
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. За 9 месяцев 2018 года движение по столичным улицам ограничивали 44 раза. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета, передает УНН.
“В четверг, 1 ноября, на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали проект решения ”О системном подходе в вопросе ограничения движения транспорта в г.Киеве во время проведения общественных мероприятий различного формата"“, - говорится в сообщении.
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Депутаты ссылаются на тот факт, что с 1 января 2018 года движение по столичным улицам ограничивали 44 раза.
“Чтобы не создавать неудобства для горожан, исполнительный орган планирует разработать Положение о регулировании ограничений и организации дорожного движения во время проведения общественных мероприятий”, — говорится в сообщении.
Проект решения должна также рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы.
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Стоит заметить, что перекрытие движения в центре города имеет несколько сторон. С одной стороны растет эксплуатация дорожного ресурса, а с другой - увеличивается потребность в регулировании транспортными потоками. С последним в Киеве дела сложились лучше. Так, в Национальной полиции в июле текущего года провели учения и разработали алгоритм действий по охране общественного порядка во время массовых мероприятий.
Напомним, 17 сентября на Шулявке ограничили движение из-за внезапного обвала асфальта.
Отметим, что нагрузка на инфраструктурные объекты столицы в последнее время увеличилась. Так, летом 2018 года киевляне сталкивались с проблемой подтопления улиц из-за дождей. Эксперты связывают это с конструкционными особенностями построенных в 1960-е годы канализационных коллекторов, а также с человеческим фактором.
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