В Нацполиции анонсировали масштабные боевые учения

“В ближайшее время в стране планируется проведение массовых мероприятий, участие в которых запланированно примут десятки тысяч человек. 21 июля в Одессе пройдет финал Суперкубка Украины, 19 июля в Кривом Роге запланирован Марш равенства, 27-28 июля пройдет Крестный ход и торжества по случаю Крещения Руси, 19 августа Марш равенства пройдет в Одессе, а 24 августа мы готовимся к празднованию Дня Независимости. Поэтому правоохранители должны быть готовы обеспечить безопасность участников этих мероприятий, вовремя отреагировать и пресечь любые попытки дестабилизировать ситуацию”, - отметил Сергей Яровой.

Во время командно-штабных учений Нацполиция планирует отработать весь алгоритм работы. По их результатам ожидается, что все руководители смогут отработать навыки понимания и анализа ситуации, принятия решений, каким образом и в какой последовательности использовать силы и средства.

Яровой добавил, что учения с участием руководителей всех управлений полиции в регионах и ответственных за превентивную работу пройдут 20-22 июля в регионах, а 24 июля финальная фаза на базе учебного центра Национальной гвардии Украины в Новых Петровцах.

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что во время учений правоохранители на местах должны смоделировать различные ситуации, которые могут возникнуть во время массовых мероприятий, и отработать свои совместные действия.

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“Как сработают ваши силы, ситуативно собранные за короткое время, как сработает патрульная полиция, в частности — тактическая полиция, полиция диалога и все остальные подразделения — вы должны увидеть все проблемы, которые могут возникнуть, и решить их во время учений”, — отметил Сергей Князев.

Участие в учениях примут руководители полиции областных подразделений и их заместители, руководители полиции превенции, патрульной полиции, представители Национальной гвардии и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 13 черня в Киеве прошли боевые учения полиции.