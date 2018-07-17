У Нацполіції анонсували масштабні бойові навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Під час командно-штабних навчань поліцейські відпрацюють алгоритм дій із забезпечення публічної безпеки. Участь у цих навчаннях також візьмуть представники Нацгвардії та ДСНС. Про це заявив голова НПУ Сергій Князєв під час відеоселекторної наради під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового з керівниками структурних та територіальних підрозділів НПУ, передає УНН.
“Найближчим часом в країні планується проведення масових заходів, участь у яких заплановано візьмуть десятки тисяч людей. 21 липня в Одесі пройде фінал Суперкубку України, 19 липня у Кривому розі запланований Марш рівності, 27-28 липня пройде Хресна Хода та урочистості з нагоди Хрещення Русі, 19 серпня Марш рівності пройде в Одесі, а 24 серпня ми готуємося до святкування Дня Незалежності. Відтак правоохоронці мають бути готові забезпечити безпеку учасників цих заходів, вчасно відреагувати та припинити будь-які спроби дестабілізувати ситуацію”, — зазначив Сергій Яровий.
Під час командно-штабних навчань Нацполіція планує відпрацювати весь алгоритм роботи. За їх результатами очікується, що всі керівники зможуть опрацювати навички розуміння та аналізу ситуації, прийняття рішень, яким чином та в якій послідовності використовувати сили та засоби.
Яровий додав, що навчання за участі керівників усіх управлінь поліції у регіонах та відповідальних за превентивну роботу пройдуть 20-22 липня у регіонах, а 24 липня фінальна фаза на базі навчального центру Національної гвардії України у Нових Петрівцях.
Голова Національної поліції України Сергій Князєв наголосив, що під час навчань правоохоронці на місцях повинні змоделювати різні ситуації, що можуть виникнути під час масових заходів, та відпрацювати свої спільні дії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МВС підписало меморандум про співробітництво з ФБР
“Як спрацюють ваші сили, ситуативно зібрані за короткий час, як спрацює патрульна поліція, зокрема, — тактична поліція, поліція діалогу та всі інші підрозділи — ви маєте побачити всі проблеми, що можуть виникнути, та вирішити їх під час навчань”, — зазначив Сергій Князєв.
Участь у навчаннях візьмуть керівники поліції обласних підрозділів та їхні заступники, керівники поліції превенції, патрульної поліції, представники Національної гвардії та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, 13 черня у Києві пройшли бойові навчання поліції.