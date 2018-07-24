Експерт розповів, чому в Києві затоплюються вулиці після дощу

Так, основними причинами є неправильне проектування каналізації та засмічення труб. Також подекуди на дорогах не враховується такий чинник, як ухил доріг - коли до тротуарів дорога повинна на кілька сантиметрів опускатись. Також дуже важливий людський фактор, бо кожне сміття, яке люди не викидають в смітник, може опинитись в каналізації та забруднити її.

Зокрема, Сергієнко прокоментував ситуацію з затопленням метро "Лівобережна". За його словами, там скоріше за все неправильно сконструйована каналізація.

"Метро "Лівобережна" - наочно видно, що зливна каналізація була спроектована неправильно. Вода довго стоїть та довго відходить", - зазначив він.



Нагадаємо, у Києві злива підтопила проспект Бажана. Водії знімали "стихію" на відео, а користувачі соцмереж жартували, що це Дніпро вийшов із берегів.