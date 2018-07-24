Эксперт рассказал, почему в Киеве затапливаются улицы после дождя

Так, основными причинами являются неправильное проектирование канализации и засорения труб. Также кое-где на дорогах не учитывается такой фактор, как уклон дорог - когда к тротуарам дорога должна на несколько сантиметров опускаться. Также очень важен человеческий фактор, так как каждый мусор, который люди не выбрасывают в помойку, может оказаться в канализации и испачкать ее.

В частности, Сергиенко прокомментировал ситуацию с затоплением метро "Левобережная". По его словам, там скорее всего неправильно сконструирована канализация.

"Метро "Левобережная" - наглядно видно, что сливная канализация была спроектирована неправильно. Вода долго стоит и долго отходит", - отметил он.



Напомним, в Киеве ливень подтопил проспект Бажана. Водители снимали "стихию" на видео, а пользователи соцсетей шутили, что это Днепр вышел из берегов.