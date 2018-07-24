Близько 60% столичних водогонів зношені - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У Києві близько 60% водогонів уже зношені. Про це під час прес-конференції повідомив директор аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко, передає кореспондент УНН.
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"Зношеність водогонів, за різними оцінками, складає 60%, теплотрас - ще більше. Єдиний спосіб виправити цю ситуацію - систематично міняти комунікації", - повідомив Сергієнко.
За його словами, міські мережі необхідно постійно оновлювати, а це почали робити лише кілька останні років.
Нагадаємо, українців попередили про подорожчання води на 2-3%.