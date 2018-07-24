Около 60% столичных водопроводов изношены - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Киеве около 60% водопроводов уже изношены. Об этом во время пресс-конференции сообщил директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко, передает корреспондент УНН.
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"Износ водопроводов, по разным оценкам, составляет 60%, теплотрасс - еще больше. Единственный способ исправить эту ситуацию - систематически менять коммуникации", - сообщил Сергиенко.
По его словам, городские сети необходимо постоянно обновлять, а это начали делать только несколько последних лет.
Напомним, украинцев предупредили о подорожании воды на 2-3%.