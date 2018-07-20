Виробництво рідкого хлору в Україні відновлено

КИЇВ. 20 липня. УНН. Виробництво рідкого хлору відновлено, і паралельно йдуть поставки хлору з Румунії. Про це написав Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на своїй сторінці у FB, передає УНН.