Виробництво рідкого хлору в Україні відновлено
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Виробництво рідкого хлору відновлено, і паралельно йдуть поставки хлору з Румунії. Про це написав Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на своїй сторінці у FB, передає УНН.
“Виробництво рідкого хлору відновлено. Паралельно йдуть поставки хлору з Румунії”, — написав міністр.
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Як повідомляв УНН, АТ “Дніпроазот” закінчує підготовчі роботи до включення виробництва рідкого хлору, гіпохлориту натрію, каустичної соди, кислоти соляної.