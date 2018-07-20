"Дніпроазот" заявив про відновлення виробництва хлору
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. АТ "Дніпроазот" закінчує підготовчі роботи до включення виробництва рідкого хлору, гіпохлориту натрію, каустичної соди, кислоти соляної. Найближчим часом очікується випуск першої продукції. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу компанії.
"В даний час на підприємстві закінчені підготовчі роботи до включення виробництва. Найближчим часом очікується випуск першої продукції", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, запасу рідкого хлору для знезараження води в Києві залишилося лише на 1 місяць.
Наразі найгірша ситуація з наявністю хлору для очищення води склалась в Харкові, Кропивницькому, Вінниці та Запоріжжі.
Нагадаємо, централізоване питне водопостачання в Україні опинилось під загрозою.