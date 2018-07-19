“Дніпроазот” повністю готовий до виробництва хлору
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У разі відповідних домовленостей підприємство “Дніпроазот” готове запустити виробництво хлору і дати першу партію продукції через два дні. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі АТ “Дніпроазот”.
“Наразі підприємство готове до запуску — тобто обладнання та виробництво у повній „бойовій“ готовності. Але відповідної команди від керівництва ми не отримували. Якщо вона буде — ми одразу зможемо запустити роботу і за дві доби вже буде готова перша партія продукції (хлору — ред.)”, — повідомили у прес-службі.
У підприємстві додали, що переговори стосовно запуску виробництва хлору на підприємстві ще тривають.
Як повідомляв УНН, наразі найгірша ситуація з наявністю хлору для очищення води склалась в Харкові, Кропивницькому, Вінниці та Запоріжжі.