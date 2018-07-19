"Днепроазот" полностью готов к производству хлора
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В случае соответствующих договоренностей предприятие "Днепроазот" готово запустить производство хлора и дать первую партию продукции через два дня. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе АО "Днепроазот".
"Сейчас предприятие готово к запуску - то есть оборудование и производство в полной "боевой" готовности. Но соответствующей команды от руководства мы не получали. Если она будет - мы сразу сможем запустить работу и через двое суток уже будет готова первая партия продукции (хлора - ред.)", - сообщили в пресс-службе.
В предприятии добавили, что переговоры по запуску производства хлора на предприятии продолжаются.
Как сообщал УНН, пока худшая ситуация с наличием хлора для очистки воды сложилась в Харькове, Кропивницкому, Виннице и Запорожье.