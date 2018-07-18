Названі міста з найгіршою ситуацією з хлором для очищення води
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Наразі найгірша ситуація з наявністю хлору для очищення води склалась в Харкові, Кропивницькому, Вінниці та Запоріжжі. Про це на прес-конференції повідомив голова асоціації Укрводоканалекології Олександр Шкінь, передає УНН.
“Найгірша ситуація на сьогодні склалась в Харкові, Кропивницькому та Запоріжжі. В Харкові вже рахунок йде на дні. У Києві залишилось хлору ще десь на місяць”, — повідомив Шкінь.
Також в зоні ризику опинилася Вінниця.
За словами Шкіня, для врегулювання ситуації необхідно домовитись з “Дніпроазотом”, альтернативи немає.
Як повідомляв УНН, централізоване питне водопостачання в Україні опинилось під загрозою.