Недостаток хлора: названы города Украины с худшей ситуацией
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Сейчас худшая ситуация с наличием хлора для очистки воды сложилась в Харькове, Кропивницком, Виннице и Запорожье. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ассоциации Укрводоканалэкология Александр Шкинь, передает УНН.
"Худшая ситуация сегодня сложилась в Харькове, Кропивницком и Запорожье. В Харькове уже счет идет на дни. В Киеве осталось хлора еще где-то на месяц", - сообщил Шкинь.
Также в зоне риска оказалась Винница.
По словам Шкиня, для урегулирования ситуации необходимо договориться с "Днепроазотом", альтернативы нет.
Как сообщал УНН, централизованное питьевое водоснабжение в Украине оказалось под угрозой.