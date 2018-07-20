"Днепразот" заявил о возобновлении производства хлора
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. АО "Днепразот" заканчивает подготовительные работы к включению производства жидкого хлора, гипохлорита натрия, каустической соды, кислоты соляной. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
"В настоящее время на предприятии завершены подготовительные работы к включению производства. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, запаса жидкого хлора для обеззараживания воды в Киеве осталось только на 1 месяц.
Сейчас худшая ситуация с наличием хлора для очистки воды сложилась в Харькове, Кропивницком, Виннице и Запорожье.
Напомним, централизованное питьевое водоснабжение в Украине оказалось под угрозой.