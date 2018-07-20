"Днепразот" заявил о возобновлении производства хлора

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36812 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101384 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123458 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131039 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168655 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153175 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140959 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130440 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180960 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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"Днепразот" заявил о возобновлении производства хлора

"Днепразот" заявил о возобновлении производства хлора

Киев  •  УНН

 • 13844 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. АО "Днепразот" заканчивает подготовительные работы к включению производства жидкого хлора, гипохлорита натрия, каустической соды, кислоты соляной. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"В настоящее время на предприятии завершены подготовительные работы к включению производства. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, запаса жидкого хлора для обеззараживания воды в Киеве осталось только на 1 месяц.

Сейчас худшая ситуация с наличием хлора для очистки воды сложилась в Харькове, Кропивницком, Виннице и Запорожье.

Напомним, централизованное питьевое водоснабжение в Украине оказалось под угрозой.

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