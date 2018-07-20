"Днепразот" заявил о возобновлении производства хлора

"В настоящее время на предприятии завершены подготовительные работы к включению производства. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, запаса жидкого хлора для обеззараживания воды в Киеве осталось только на 1 месяц.

Сейчас худшая ситуация с наличием хлора для очистки воды сложилась в Харькове, Кропивницком, Виннице и Запорожье.

Напомним, централизованное питьевое водоснабжение в Украине оказалось под угрозой.