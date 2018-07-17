У "Київводоканалу" запас хлору залишився лише на 1 місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Запасу рідкого хлору для знезараження води в Києві залишилося лише на 1 місяць. Про це "Київводоканал" повідомив УНН у відповіді на інформаційний запит.
Згідно з повідомленням, "Київводоканал" володіє запасом рідкого хлору для знезараження міської води всього на 1 місяць.
В компанії пояснили, що для приготування питної води киянам використовується вода з трьох джерел Дніпра, Десни та артезіанських свердловин і всі вони потребують знезараження.
Нагадаємо, уже сьогодні жителі Дніпра та ще низки міст можуть залишитись без питної води. Справа в тому, що запасів рідкого хлору стане лише до 9.00 17 липня.
За інформацією КП, через відсутність реагенту для знезараження води КП ДОР “Аульский водовід” може припинити постачання питної води споживачам міст Дніпро, Кам’янське, Верхньодніпровськ та прилеглих населених пунктів Дніпропетровського, Криничанського та Верхньодніпровського районів з 9:00 17 липня 2018 року.
Як повідомляв УНН, централізоване питне водопостачання в Україні опинилось під загрозою.