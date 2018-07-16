Жителі Дніпра уже завтра можуть залишитись без питної води
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Уже завтра жителі Дніпра та ще низки міст можуть залишитись без питної води. Справа в тому, що запасів рідкого хлору стане лише до 9.00 17 липня. Про це повідомляє комунальне підприємство Дніпропетровської облради "Аульський водовід", передає УНН.
“КП ДОР „Аульський водовід“ повідомляє, що на підприємстві склалась надзвичайна ситуація. У зв’язку з відсутністю поставок рідкого хлору від ТОВ „Аульська хлоропереливна станція“, яка не в змозі виконувати умови договору поставки внаслідок зупинки виробництва на AT „Дніпроазот“, на підприємстві залишився запас хлору до 9:00 год 17 липня 2018 року”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією КП, через відсутність реагенту для знезараження води КП ДОР “Аульский водовід” може припинити постачання питної води споживачам міст Дніпро, Кам’янське, Верхньодніпровськ та прилеглих населених пунктів Дніпропетровського, Криничанського та Верхньодніпровського районів з 9:00 год. 17 липня 2018 року.
Як повідомляв УНН, централізоване питне водопостачання в Україні опинилось під загрозою.