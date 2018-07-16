Жители Днепра уже завтра могут остаться без питьевой воды

"КП ДОС "Аульский водовод" сообщает, что на предприятии сложилась чрезвычайная ситуация. В связи с отсутствием поставок жидкого хлора от ООО "Аульская хлоропереливная станция", которая не в состоянии выполнять условия договора поставки вследствие остановки производства на AT "Днепроазот", на предприятии остался запас хлора до 9:00 17 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

По информации КП, из-за отсутствия реагента для обеззараживания воды КП ДОС "Аульский водовод" может прекратить поставки питьевой воды потребителям городов Днепр, Каменское, Верхнеднепровск и прилегающих населенных пунктов Днепропетровского, Криничанского и Верхнеднепровского районов с 9:00 17 июля 2018 года.

Как сообщал УНН, централизованное питьевое водоснабжение в Украине оказалось под угрозой.