Жители Днепра уже завтра могут остаться без питьевой воды
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Уже завтра жители Днепра и еще ряда городов могут остаться без питьевой воды. Дело в том, что запасов жидкого хлора хватит лишь до 9.00 17 июля. Об этом сообщает коммунальное предприятие Днепропетровского облсовета "Аульский водовод", передает УНН.
"КП ДОС "Аульский водовод" сообщает, что на предприятии сложилась чрезвычайная ситуация. В связи с отсутствием поставок жидкого хлора от ООО "Аульская хлоропереливная станция", которая не в состоянии выполнять условия договора поставки вследствие остановки производства на AT "Днепроазот", на предприятии остался запас хлора до 9:00 17 июля 2018 года", - говорится в сообщении.
По информации КП, из-за отсутствия реагента для обеззараживания воды КП ДОС "Аульский водовод" может прекратить поставки питьевой воды потребителям городов Днепр, Каменское, Верхнеднепровск и прилегающих населенных пунктов Днепропетровского, Криничанского и Верхнеднепровского районов с 9:00 17 июля 2018 года.
Как сообщал УНН, централизованное питьевое водоснабжение в Украине оказалось под угрозой.