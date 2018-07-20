Производство жидкого хлора в Украине восстановлено

КИЕВ. 20 июля. УНН. Производство жидкого хлора восстановлено, и параллельно идут поставки хлора из Румынии. Об этом написал вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на своей странице в FB, передает УНН.