Производство жидкого хлора в Украине восстановлено
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Производство жидкого хлора восстановлено, и параллельно идут поставки хлора из Румынии. Об этом написал вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на своей странице в FB, передает УНН.
"Производство жидкого хлора восстановлено. Параллельно идут поставки хлора из Румынии", - написал министр.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Днепроазот" полностью готов к производству хлора
Как сообщал УНН, АО "Днепроазот" заканчивает подготовительные работы к включению производства жидкого хлора, гипохлорита натрия, каустической соды, кислоты соляной.