Українців попередили про подорожчання води на 2-3%
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Через підняття цін на хлор, який використовується для очищення води, її вартість зросте на 2-3% по всій Україні. Про це в ефірі “5 каналу” сказала віце-президент Асоціації Водоканалів України Ольга Бабій, передає УНН.
“ДніпроАзот” збільшив ціну на хлор з 11 тисяч грн за тонну до 47 250 грн з ПДВ, тобто майже у 5 разів. Підняття ціни на хлор вплине на кожного споживача в Україні, тому що за рахунок збільшення вартості хлору вартість води зросте щонайменше на 2-3% незалежно від розміру міст“, — сказала Бабій.
Як зауважила вона, “ДніпроАзот” є невизнаним монополістом, проте рішення щодо цього питання та ситуації, яка склалась, мають ухвалювати Антимонопольний комітет і СБУ, бо це питання національної безпеки.
Бабій уточнила, що в Україні тепер шукатимуть інші шляхи постачання хлору, зокрема налагоджуватимуть імпорт, створюватимуть резерви. Крім того, досліджуватимуть альтернативні методи очищення води, з урахуванням особливостей кожного регіону.
Зазначимо, “ДніпроАзот” — єдине підприємство, що постачає рідкий хлор на всі водоканали України. Минулого тижня стало відомо, що підприємство заявило про призупинення роботи і зупнику постачання рідкого хлору водоканалам. "ДніпроАзот"належить бізнесмену Ігорю Коломойському.
Нагадаємо, "ДніпроАзот" заявив про відновлення виробництва хлору.