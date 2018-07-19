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АМКУ розглянув заяву "Дніпроазоту" щодо підвищення цін на рідкий хлор

АМКУ розглянув заяву "Дніпроазоту" щодо підвищення цін на рідкий хлор

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Антимонопольний комітет України розглянув заяву АТ "Дніпроазот" щодо відповідності антимонопольному законодавству припинення підприємством виробництва рідкого хлору, а також стосовно підвищення ціни на нього. Про це йдеться у повідомленні прес-служби АМКУ, передає УНН.

У АМКУ поінформували, що розглянули заяву "Дніпроазоту" і надали певні рекомендації.

Зокрема, на думку Комітету, припинення підприємством виробництва або реалізації рідкого хлору "можуть містити ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції".

Також, у відомстві зазначили, що "Дніпроазотом" надано недостатньо інформації для надання висновку щодо того, чи є підвищення ціни на товари підприємства, в тому числі, рідкий хлор, порушенням антимонопольного законодавства.

"Антимонопольний комітет України не є ціновим регулятором. Ціни на хлор рідкий є вільними та визначаються суб’єктом господарювання самостійно. Твердження Товариства про те, що ціни, за якими АТ "Дніпроазот" реалізовувало і планувало реалізовувати хлор, є суттєво нижчими за ринкові через зарегульованість галузі і неефективне втручання держави у господарську діяльність, не ґрунтуються на чинному законодавстві", - пояснили в АМКУ.

При цьому, зауважили у Комітеті, що посилання "Дніпроазоту" на посередників, що постачають хлор рідким підприємствам централізованого водопостачання за цінами, значно вищими за відпускні його ціни, є безпідставними.

Законом України "Про публічні закупівлі", сказали у відомстві, не обмежено право АТ "Дніпроазот" виступати самостійним учасником у процедурах закупівель підприємствами централізованого водопостачання хлору рідкого та пропонувати таку ціну товару, яку підприємство вважає справедливою та економічно обґрунтованою.

Як повідомляв УНН, запасу рідкого хлору для знезараження води в Києві залишилося лише на 1 місяць.

Нагадаємо, централізоване питне водопостачання в Україні опинилось під загрозою.

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