АМКУ розглянув заяву "Дніпроазоту" щодо підвищення цін на рідкий хлор

У АМКУ поінформували, що розглянули заяву "Дніпроазоту" і надали певні рекомендації.



Зокрема, на думку Комітету, припинення підприємством виробництва або реалізації рідкого хлору "можуть містити ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції".



Також, у відомстві зазначили, що "Дніпроазотом" надано недостатньо інформації для надання висновку щодо того, чи є підвищення ціни на товари підприємства, в тому числі, рідкий хлор, порушенням антимонопольного законодавства.



"Антимонопольний комітет України не є ціновим регулятором. Ціни на хлор рідкий є вільними та визначаються суб’єктом господарювання самостійно. Твердження Товариства про те, що ціни, за якими АТ "Дніпроазот" реалізовувало і планувало реалізовувати хлор, є суттєво нижчими за ринкові через зарегульованість галузі і неефективне втручання держави у господарську діяльність, не ґрунтуються на чинному законодавстві", - пояснили в АМКУ.



При цьому, зауважили у Комітеті, що посилання "Дніпроазоту" на посередників, що постачають хлор рідким підприємствам централізованого водопостачання за цінами, значно вищими за відпускні його ціни, є безпідставними.



Законом України "Про публічні закупівлі", сказали у відомстві, не обмежено право АТ "Дніпроазот" виступати самостійним учасником у процедурах закупівель підприємствами централізованого водопостачання хлору рідкого та пропонувати таку ціну товару, яку підприємство вважає справедливою та економічно обґрунтованою.



Як повідомляв УНН, запасу рідкого хлору для знезараження води в Києві залишилося лише на 1 місяць.



Нагадаємо, централізоване питне водопостачання в Україні опинилось під загрозою.