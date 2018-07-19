АМКУ рассмотрел заявление "Днепроазота" относительно повышения цен на жидкий хлор

В АМКУ сообщили, что рассмотрели заявление "Днепроазота" и предоставили определенные рекомендации.



В частности, по мнению Комитета, прекращение предприятием производства или реализации жидкого хлора "могут содержать признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции".



Также, в ведомстве отметили, что "Днепроазотом" предоставлено недостаточно информации для предоставления заключения относительно того, является повышение цены на товары предприятия, в том числе, жидкий хлор, нарушением антимонопольного законодательства.



"Антимонопольный комитет Украины не является ценовым регулятором. Цены на хлор жидкий свободны и определяются субъектом хозяйствования самостоятельно. Утверждение Общества о том, что цены, по которым АО "Днепроазот" реализовывало и планировало реализовывать хлор, существенно ниже рыночных из-за зарегулированности области и неэффективного вмешательства государства в хозяйственную деятельность, не основываются на действующем законодательстве", - пояснили в АМКУ.



При этом, отметили в Комитете, что ссылки "Днепроазота" на посредников, поставляющих хлор жидким предприятиям централизованного водоснабжения по ценам, значительно выше отпускных его цены, безосновательны.



Законом Украины "О публичных закупках", сказали в ведомстве, не ограниченные право АО "Днепроазот" выступать самостоятельным участником в процедурах закупок предприятиями централизованного водоснабжения хлора жидкого и предлагать такую ​​цену товара, которую предприятие считает справедливой и экономически обоснованной.



Как сообщал УНН, запаса жидкого хлора для обеззараживания воды в Киеве осталось только на 1 месяц.



Напомним, централизованное питьевое водоснабжение в Украине оказалось под угрозой.