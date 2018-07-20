СБУ перевірить дії посадових осіб "Дніпроазоту"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Служба безпеки України оголосила про початок перевірки дій посадових осіб ПАТ “Дніпроазот” у зв’язку із ситуацією, яка склалась навколо забезпечення централізованих систем водопостачання рідким хлором. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“Служба безпеки України розпочала перевірку дій посадових осіб ПАТ „Дніпроазот“, які призвели до створення дефіциту рідкого хлору — основного реагенту для безперебійного забезпечення населення питною водою. Це створило передумови до порушення нормального функціонування об’єктів життєзабезпечення населення та небезпеку для здоров’я людей”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у прес-службі СБУ, з 15 червня 2018 року адміністрацією ПАТ “Дніпроазот” у порушення договірних зобов’язань та без завчасного попередження було призупинено виробництво та відвантаження рідкого хлору водопостачальним підприємствам України, що унеможливлює обеззараження питної води, створює загрозу виникнення масових отруєнь та поширення епідемій.
Водночас Службою перевіряється обґрунтованість збільшення у декілька разів вартості реагенту на шляху від виробника до кінцевого споживача.
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“За результатами перевірки слідчими СБУ буде прийнято рішення щодо кваліфікації за Кримінальним кодексом України дій осіб, причетних до штучного створення передумов до виникнення надзвичайної ситуації”, — заявили у Службі безпеки.
Нагадаємо, 6 липня прес-служба “Київводоканалу” попередила, що в ряді областей може спостерігатися нестача питної води через відсутність рідкого хлору.
У Миколаєві з 14 липня через скорочення запасів спецзасобів обмежили водопостачання у денний і нічний час. Про можливе припинення подачі води 16 липня попередили в Дніпропетровській області .
19 липня “Дніпроазот” заявив, що підприємство готове відновити виробництво хлору за умови узгодження Антимонопольним комітетом України підвищення цін на цю продукцію. Того ж дня АМКУ розглянув заяву “Дніпроазоту” щодо підвищення цін на рідкий хлор.
"ДніпроАзот" входить до п'ятірки провідних хімічних підприємств України. Підприємство засноване у 1938 році, акціоноване у 1996 році. Випускає широкий спектр хімічної продукції: продукти хлорної групи, карбамід, аміак, соду каустичну, соляну кислоту, карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ - харчовий загущувач).