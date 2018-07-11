СБУ попередила кібератаку на стратегічно важливий об'єкт

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Правоохоронці блокували спробу російських спецслужб здійснити втручання у роботу мережевого обладнання товариства “Аульська хлоропереливна станція”, яке є об’єктом критичної інфраструктури країни. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.

“Задум кібератаки країни-агресора полягав у блокуванні сталого функціонування саме переливної станції, яке забезпечує рідким хлором для очищення води водопровідно-каналізаційних підприємств на всій території України. У тісній взаємодії з адміністрацією товариства вдалося попередити потенційну техногенну катастрофу”, — йдеться у повідомленні.

Фахівці спецслужби у сфері кібербезпеки встановили, що протягом декількох хвилин системи управління технологічними процесами та системи виявлення ознак аварійних ситуацій підприємства були умисно уражені комп’ютерним вірусом VPNFilter з території РФ.

За даними спецслужби, продовження кібератаки могло призвести до зриву технологічних процесів та можливої аварії.

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Співробітники СБУ у взаємодії із працівниками провайдера та “Аульської хлоропереливної станції” визначили місцезнаходження шкідливого програмного забезпечення VPNFilter та знешкодили його.

У травні поточного року фахівці СБУ вже фіксували прояви підготовки російських спецслужб до проведення кібератаки на об’єкти державного та приватного секторів з використанням саме комп’ютерного вірусу VPNFilter.

VPNFilter — багаторівневе модульне шкідливе програмне забезпечення з універсальними можливостями, яке забезпечує проведення як кіберрозвідки, так і деструктивних кібероперацій. Завдяки поетапному розгортанню роботи Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ гарантує сталий ефективний захист об’єктів критичної інфраструктури держави.

Раніше хакери намагалися атакувати відомство країни НАТО через ресурси МОЗ України.

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