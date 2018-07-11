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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 44653 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104181 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 126006 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 133421 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169813 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153609 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118338 просмотра

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СБУ предупредила кибератаку на стратегически важный объект

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Правоохранители блокировали попытку российских спецслужб осуществить вмешательство в работу сетевого оборудования общества “Аульская хлоропереливная станция”, которая является объектом критической инфраструктуры страны. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

“Замысел кибератаки страны-агрессора заключался в блокировании устойчивого функционирования именно переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационных предприятий на всей территории Украины. В тесном взаимодействии с администрацией предприятия удалось предотвратить потенциальную техногенную катастрофу”, - говорится в сообщении.

Специалисты спецслужбы в сфере кибербезопасности установили, что в течение нескольких минут системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия были умышленно поражены компьютерным вирусом VPNFilter с территории РФ.

По данным спецслужбы, продолжение кибератаки могло привести к срыву технологических процессов и возможной аварии.

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Сотрудники СБУ во взаимодействии с работниками провайдера и “Аульской Хлоропереливной станции” определили местонахождение вредоносного программного обеспечения VPNFilter и обезвредили его.

В мае текущего года специалисты СБУ уже фиксировали проявления подготовки российских спецслужб к проведению кибератаки на объекты государственного и частного секторов с использованием именно компьютерного вируса VPNFilter.

VPNFilter — многоуровневое модульное вредоносное программное обеспечение с универсальными возможностями, которое обеспечивает проведение как киберразведки, так и деструктивных киберопераций. Благодаря поэтапному развертыванию работы Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ гарантирует устойчивую эффективную защиту объектов критической инфраструктуры государства.

Ранее хакеры пытались атаковать ведомство страны НАТО посредством ресурсов МОЗ Украины.

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