СБУ предупредила кибератаку на стратегически важный объект
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Правоохранители блокировали попытку российских спецслужб осуществить вмешательство в работу сетевого оборудования общества “Аульская хлоропереливная станция”, которая является объектом критической инфраструктуры страны. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
“Замысел кибератаки страны-агрессора заключался в блокировании устойчивого функционирования именно переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационных предприятий на всей территории Украины. В тесном взаимодействии с администрацией предприятия удалось предотвратить потенциальную техногенную катастрофу”, - говорится в сообщении.
Специалисты спецслужбы в сфере кибербезопасности установили, что в течение нескольких минут системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия были умышленно поражены компьютерным вирусом VPNFilter с территории РФ.
По данным спецслужбы, продолжение кибератаки могло привести к срыву технологических процессов и возможной аварии.
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Сотрудники СБУ во взаимодействии с работниками провайдера и “Аульской Хлоропереливной станции” определили местонахождение вредоносного программного обеспечения VPNFilter и обезвредили его.
В мае текущего года специалисты СБУ уже фиксировали проявления подготовки российских спецслужб к проведению кибератаки на объекты государственного и частного секторов с использованием именно компьютерного вируса VPNFilter.
VPNFilter — многоуровневое модульное вредоносное программное обеспечение с универсальными возможностями, которое обеспечивает проведение как киберразведки, так и деструктивных киберопераций. Благодаря поэтапному развертыванию работы Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ гарантирует устойчивую эффективную защиту объектов критической инфраструктуры государства.
Ранее хакеры пытались атаковать ведомство страны НАТО посредством ресурсов МОЗ Украины.