СБУ проверит действия должностных лиц "Днепроазота"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Служба безопасности Украины объявила о начале проверки действий должностных лиц ПАО “Днепроазот” в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг обеспечения централизованных систем водоснабжения жидким хлором. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
“Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц ПАО ”Днепроазот“, которые привели к созданию дефицита жидкого хлора — основного реагента для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой. Это создало предпосылки к нарушению нормального функционирования объектов жизнеобеспечения населения и опасности для здоровья людей”, - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе СБУ, с 15 июня 2018 года администрацией ПАО “Днепроазот” в нарушение договорных обязательств и без предварительного уведомления было приостановлено производство и отгрузки жидкого хлора водоснабжающим предприятиям Украины, что делает невозможным обеззараживание питьевой воды, создает угрозу возникновения массовых отравлений и распространение эпидемий.
В то же время Службой безопасностипроверяется обоснованность увеличения в несколько раз стоимости реагента на пути от производителя к конечному потребителю.
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“По результатам проверки следователями СБУ будет принято решение о квалификации по Уголовному кодексу Украины действий лиц, причастных к искусственному созданию предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации”, — заявили в Службе безопасности.
Напомним, 6 июля пресс-служба “Киевводоканала” предупредила, что в ряде областей может наблюдаться нехватка питьевой воды из-за отсутствия жидкого хлора.
В Николаеве с 14 июля из-за сокращения запасов спецсредств ограничили водоснабжение в дневное и ночное время. О возможном прекращении подачи воды 16 июля предупредили в Днепропетровской области.
19 июля “Днепроазот” заявил, что предприятие готово возобновить производство хлора при условии согласования Антимонопольным комитетом Украины повышения цен на эту продукцию. В тот же день АМКУ рассмотрел заявление “Днепроазота” по повышению цен на жидкий хлор.
“Днепразот” входит в пятерку ведущих химических предприятий Украины. Предприятие основано в 1938 году, акционировано в 1996 году. Выпускает широкий спектр химической продукции: продукты хлорной группы, карбамид, аммиак, соду каустическую, соляную кислоту, карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ — пищевой загуститель).