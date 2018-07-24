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Украинцев предупредили о подорожании воды на 2-3%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Из-за поднятия цен на хлор, используемый для очистки воды, ее стоимость вырастет на 2-3% по всей Украине. Об этом в эфире “5 канала” сказала вице-президент Ассоциации Водоканалов Украины Ольга Бабий, передает УНН.

“ДнепрАзот” увеличил цену на хлор с 11 тыс. грн за тонну до 47 250 грн с НДС, то есть почти в 5 раз. Поднятие цены на хлор повлияет на каждого потребителя в Украине, потому что за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет минимум на 2-3% независимо от размера городов“, — сказала Бабий.

Как отметила она, “ДнепрАзот” является непризнанным монополистом, однако решение по этому вопросу и сложившейся ситуации, должны принимать Антимонопольный комитет и СБУ, потому что это вопрос национальной безопасности.

Бабий уточнила, что в Украине теперь будут искать другие пути поставок хлора, в частности налаживать импорт, создавать резервы. Кроме того, начнут исследовать альтернативные методы очистки воды, с учетом особенностей каждого региона.

Отметим, “ДнепрАзот” — единственное предприятие, которое поставляет жидкий хлор на все водоканалы Украины. На прошлой неделе стало известно, что предприятие заявило о приостановке работы и прекращении поставок жидкого хлора водоканалам. “ДнепрАзот” принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.

Напомним, “ДнепрАзот” заявил о возобновлении производства хлора.

Украинские Национальные Новости

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