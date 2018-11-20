Сьогодні "євробляхери" перекриють майже всю Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Учасники організації "Авто Євро Сила" сьогодні планують провести всеукраїнську акцію проти збільшення митних платежів, передає УНН.
Так, акція запланована у 22 областях України. У ній візьмуть участь члени ГО "Авто Євро Сила", інших громадських організацій, а також активісти.
"Усі акції громадянської непокори будуть безстроковими та відбуватимуться до моменту отримання результатів щодо питання відміни законопроектів №8487 та №8488, які були прийняті без урахування вимог громадськості, зокрема – про відміну коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу", – повідомлялося на Facebook-сторінці організації.
Автомобілістів попередили про ускладнення руху у точках проведення акції. У зв'язку з цим водіїв закликали скоригувати свій маршрут і уникати руху у зазначених місцях.
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Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування легкових транспортних засобів для вирішення проблеми з автомобілями на єврономерах.
Так, для великих та дорогих автомобілів піднята базова ставка для бензинових двигунів з 50 євро до 100, для дизельних — з 75 до 150 євро.
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Після прийняття закону власники "євроблях" пообіцяли організувати всеукраїнську акцію протесту.
Крім того, водіїв, які прямують у напрямку українсько-білоруського кордону міжнародною автомобільною дорогою "Чернігів - Нові Яриловичі", попередили про можливі ускладнення руху на фоні оголошеного протесту автомобілістів на "євробляхах" на території України.