Водії на "євробляхах" після прийняття закону пообіцяли всеукраїнський протест
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Після прийняття закону про оподаткування ввезених в Україну автомобілів з іноземною реєстрацією, власники "євроблях" обіцяють організувати всеукраїнську акцію протесту. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву організації в Facebook.
"Коротко. Закон прийняли з правками автоолігархов, проти народу. Всі області готуються до всеукраїнської акції протесту для ветування цього закону президентом", - відзначили в "АвтоЄвроСилі".
При цьому в організації пообіцяли незабаром повідомити деталі заходів, що готуються.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада прийняла закон 8487 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування легкових транспортних засобів для вирішення проблеми з автомобілями на єврономерах.
Власники автомобілів з іноземною реєстрацією продовжують мітинг в столиці після прийняття закону про оподаткування автомобілів на "євробляхах".