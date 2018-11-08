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Водії на "євробляхах" після прийняття закону пообіцяли всеукраїнський протест

Водії на "євробляхах" після прийняття закону пообіцяли всеукраїнський протест

Київ • УНН

 • 18793 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Після прийняття закону про оподаткування ввезених в Україну автомобілів з іноземною реєстрацією, власники "євроблях" обіцяють організувати всеукраїнську акцію протесту. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву організації в Facebook.

"Коротко. Закон прийняли з правками автоолігархов, проти народу. Всі області готуються до всеукраїнської акції протесту для ветування цього закону президентом", - відзначили в "АвтоЄвроСилі".

При цьому в організації пообіцяли незабаром повідомити деталі заходів, що готуються.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада прийняла закон 8487 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування легкових транспортних засобів для вирішення проблеми з автомобілями на єврономерах.

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією продовжують мітинг в столиці після прийняття закону про оподаткування автомобілів на "євробляхах".

Українські Національні Новини

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