"Евробляхи" продолжают блокировать центр столицы и после принятия закона
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией продолжают митинг в столице, передает корреспондент УНН.
Несмотря на то, что Верховная Рада Украины приняла закон о растаможивании иностранных авто, владельцы ранее ввезенных в нашу страну автомобилей, продолжают блокировать движение по улице Грушевского возле парламента. Пока неизвестно сколько еще продлится митинг и довольны ли участники акции принятым законом.
Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла закон 8487 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на еврономерах.
За соответствующее решение проголосовали 250 народных депутатов.
По словам председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южанина, была оставлена принятая в первом чтении модель налогообложения, и поддержана дифференциация базовой ставки для бензиновых автомобилей "с объемом цилиндров до 3 тысяч кубических сантиметров и более 3 тысяч, а для дизельных двигателей - до 3500 кубических сантиметров, и сверх этого объема".
"Для больших и дорогих автомобилей поднята базовая ставка для бензиновых двигателей с 50 евро до 100, для дизельных - с 75 до 150 евро", - добавила Южанина.