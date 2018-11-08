“Євробляхи” продовжують блокувати центр столиці і після ухвалення закону. Трансляція
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Власники автомобілів на іноземній реєстрації продовжують мітинг у столиці, передає кореспондент УНН.
Попри те, що Верховна Рада України схвалила закон щодо розмитнення іноземних авто, власники раніше ввезених в нашу державу автомобілів, продовжують блокувати рух вулицею Грушевського біля парламенту. Поки не відомо скільки ще триватиме мітинг і чи задоволені учасники акції ухваленим законом.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада схвалила закон 8487 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів для вирішення проблеми з автомобілями на єврономерах.
За відповідне рішення проголосували 250 народних депутатів.
За словами голови комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної, була залишена прийнята у першому читанні модель оподаткування, і підтримана диференціація базової ставки для бензинових автомобілів “з об’ємом циліндрів до 3 тисяч кубічних сантиметрів та понад 3 тисяч, а для дизельних двигунів — до 3,5 тисяч кубічних сантиметрів, та понад цього обсягу”.
“Для великих та дорогих автомобілів піднята базова ставка для бензинових двигунів з 50 євро до 100, для дизельних — з 75 до 150 євро”, — додала Южаніна.