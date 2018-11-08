Водители на "евробляхах" после принятия закона пообещали всеукраинский протест
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. После принятия закона о налогообложении ввезенных в Украину автомобилей с иностранной регистрацией, собственники "евроблях" обещают организовать всеукраинскую акцию протеста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление организации в Facebook.
“Коротко. Закон приняли с правками автоолигархов, против народа. Все области готовятся к всеукраинской акции протеста для ветирования этого закона президентом”, — отметили в “АвтоЕвроСиле”.
При этом в организации пообещали вскоре сообщить детали готовящегося мероприятия.
Напомним, сегодня Верховная Рада приняла закон 8487 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на еврономерах.
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией продолжают митинг в столице после принятия закона о налогообложении автомобилей на “евробляхах”.