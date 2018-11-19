Протест "євробляхерів": які місця завтра краще об'їжджати

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Водіїв попередили про ускладнення руху у місцях проведення всеукраїнської акції власників автомобілів на іноземних номерах, яка запланована на завтра, 20 листопада. Про це повідомляється на Facebook-сторінці організації "Авто Євро Сила", передає УНН.

Так, як зазначено, акції будуть проходити у кожній області України.

"Розуміємо, що акції створять ускладнення руху у точках їх проведення, аби ми не створили Вам дискомфорту, просимо Вас утриматись від руху вказаними на мапі місцями, оскільки ми дуже не хочемо завдати Вам незручностей", – йдеться в повідомленні.

Так, акції заплановані:

Київська область
1. Верховна Рада 50.4473340,30.5368770
2. Адміністрація Президента 50.4444355,30.5288272
3. Біла Церква, КПП БЦ 49.843849,30.158763
4. Обухів, Н01 50.1366820,30.6627462
5. Борисполь М03 50.320232, 31.029209

Вінницька область
6. Вінниця М12 49.252614,28.354351
7. Могилів-Подільський, E583 48.805757, 27.848055 перекривають перехрестя
8. Гайсин М12 48.808582, 29.419198
M21 49.338029, 28.514606

Дніпропетровська область
9. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе Н11 47.919114,33.435346
10. Лобойківка Т0441 48.651536, 34.692149
M04 48.532192, 35.831258

Житомирська область
11. Березина, Е40 50.286844, 28.828390
12. Грозине 50.966655, 28.744440

Запорізька область
13. Автомагістраль Харків-Сімферополь Е105 47.835214, 35.240707
Мелітополь Т0401 46.888403, 35.377023

Івано-Франківська область
14. Івано-Франківськ, вул. М.Грушевського 48.922846, 24.713752

Кіровоградська область
15. Кропивницький, вул.Велика Перспективна 48.509811, 32.266717
16. Тарасівка 48.543937, 31.604751

Львівська область
17. Розвадів, М06 49.5013404, 23.9695739
18. Кізлів, М06 49.9675190, 24.5118187
19. Солонка, М06 49.749127, 24.014950
M06 50.046272,25.141913

Миколаївська область
20. Миколаїв, М14 47.027581,31.991174

Одеська область
21. Київське шосе, с. Дачне, 46.604024,30.558240

Чернівецька область
51. Вул.Грушевського,1 48.291046, 25.932229

Полтавська область
22. Млини, Р60 50.384324, 33.307582
23. Супрунівка, М03 49.574278, 34.421316
48. На мапі 49.065571, 33.410474
49. H08 49.106666, 33.410268

Рівненська область
24. Костянтинівка, М07 51.301504, 26.561932
M06 50.609501,26.350713

Сумська область
25. Герасимівка, Н07 50.748428, 33.533536
26. Сад, Н07 50.865649, 34.711134
27. M02 51.748858, 33.946341

Тернопільська область
28. Тернопіль, 49.544359, 25.648442
29. Вишнівець, Е85 49.917678, 25.748030

Харківська область
30. Пісочин, вул. Зелена 49.9624558, 36.1225650

Херсонська область
31.Нова Каховка, с. Веселе, Р47 46.816924, 33.322264
32. Чорнобаївка, М14 46.692028, 32.523646
33. Веселе, М14 46.817464, 33.323859

Хмельницька область
34. Шепетівка, Р05 50.193782, 27.028964
35. Кам'янець-Подільський район, Н03 48.654139, 26.554338
36. Копистин, М12 49.402306, 27.116066
37. Хмельницька ОДА, площа Незалежності 49.419620, 26.979691

Черкаська область
38. Траса Н16 49.505159, 32.075341
39. Траса Н16 49.566057, 32.075533
44. М05 48.719687, 30.252475

Чернігівська область
40. Скиток, Е95 52.071719,30.971776
41. Кіпті, Е101 51.068018,31.157255

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46. Вул.Прикордонників 51.195341,23.841695

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як розрахувати вартість розмитнення авто на єврономерах

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування легкових транспортних засобів для вирішення проблеми з автомобілями на єврономерах.

Так, для великих та дорогих автомобілів піднята базова ставка для бензинових двигунів з 50 євро до 100, для дизельних — з 75 до 150 євро.

Після прийняття закону власники "євроблях" пообіцяли організувати всеукраїнську акцію протесту. Акцію запланували на завтра, 20 листопада.

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