Протест "євробляхерів": які місця завтра краще об'їжджати

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Водіїв попередили про ускладнення руху у місцях проведення всеукраїнської акції власників автомобілів на іноземних номерах, яка запланована на завтра, 20 листопада. Про це повідомляється на Facebook-сторінці організації "Авто Євро Сила", передає УНН.