Протест "евробляхеров": какие места завтра лучше объезжать

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. Водителей предупредили об осложнении движения в местах проведения всеукраинской акции владельцев автомобилей на иностранных номерах, которая запланирована на завтра, 20 ноября. Об этом сообщается на Facebook-странице организации "Авто Евро Сила", передает УНН.

Так, как указано, акции будут проходить в каждой области Украины.

"Понимаем, что акции создадут осложнения движения в точках их проведения, чтобы мы не создали Вам дискомфорта, просим Вас воздержаться от движения указанным на карте местами, поскольку мы очень не хотим нанести Вам неудобств", – говорится в сообщении.

Так, акции запланированы:

Киевская область
1. Верховная Рада 50.4473340,30.5368770
2. Администрация Президента 50.4444355,30.5288272
3. Белая Церковь, КПП БЦ 49.843849,30.158763
4. Обухов, Н01 50.1366820,30.6627462
5. Борисполь М03 50.320232, 31.029209

Винницкая область
6. Винница М12 49.252614,28.354351
7. Могилев-Подольский, E583 48.805757, 27.848055 перекрывают перекресток
8. Гайсин М12 48.808582, 29.419198
M21 49.338029, 28.514606

Днепропетровская область
9. Кривой Рог, ул. Днепропетровское шоссе Н11 47.919114,33.435346
10. Лобойковка Т0441 48.651536, 34.692149
M04 48.532192, 35.831258

Житомирская область
11. Березина, Е40 50.286844, 28.828390
12. Грозное 50.966655, 28.744440

Запорожская область
13. Автомагистраль Харьков-Симферополь Е105 47.835214, 35.240707
Мелитополь Т0401 46.888403, 35.377023

Ивано-Франковская область
14. Ивано-Франковск, ул. Грушевского 48.922846, 24.713752

Кировоградская область
15. Кропивницкий, ул.Большая Перспективная 48.509811, 32.266717
16. Тарасовка 48.543937, 31.604751

Львовская область
17. Розвадов, М06 49.5013404, 23.9695739
18. Кизлов, М06 49.9675190, 24.5118187
19. Солонка, М06 49.749127, 24.014950
M06 50.046272,25.141913

Николаевская область
20. Николаев, М14 47.027581,31.991174

Одесская область
21. Киевское шоссе, с. Дачное, 46.604024,30.558240

Черновицкая область
51. ул.Грушевского, 1 48.291046, 25.932229

Полтавская область
22. Мельницы, Р60 50.384324, 33.307582
23. Супруновка, М03 49.574278, 34.421316
48. На карте 49.065571, 33.410474
49. H08 49.106666, 33.410268

Ровенская область
24. Константиновка, М07 51.301504, 26.561932
M06 50.609501,26.350713

Сумская область
25. Герасимовка, Н07 50.748428, 33.533536
26. Сад, Н07 50.865649, 34.711134
27. M02 51.748858, 33.946341

Тернопольская область
28. Тернополь, 49.544359, 25.648442
29. Вишневец, Е85 49.917678, 25.748030

Харьковская область
30. Песочин, ул. Зеленая 49.9624558, 36.1225650

Херсонская область
31. Новая Каховка, с. Веселое, Р47 46.816924, 33.322264
32. Чернобаевка, М14 46.692028, 32.523646
33. Веселое, М14 46.817464, 33.323859

Хмельницкая область
34. Шепетовка, Р05 50.193782, 27.028964
35. Каменец-Подольский, Н03 48.654139, 26.554338
36. Копыстин, М12 49.402306, 27.116066
37. Хмельницкая ОГА, площадь Независимости 49.419620, 26.979691

Черкасская область
38. Трасса Н16 49.505159, 32.075341
39. Трасса Н16 49.566057, 32.075533
44. М05 48.719687, 30.252475

Черниговская область
40. Скиток, Е95 52.071719,30.971776
41. Копти, Е101 51.068018,31.157255

Донецкая область
43. На карте 48.737646,37.585623

Волынская область
45. E85 50.803102,25.256439
46. ​​Вул.Прикордонникив 51.195341,23.841695

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Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на еврономерах.

Так, для больших и дорогих автомобилей поднята базовая ставка для бензиновых двигателей с 50 евро до 100, для дизельных – с 75 до 150 евро.

После принятия закона владельцы "евроблях" пообещали организовать всеукраинскую акцию протеста. Акцию запланировали на завтра, 20 ноября.

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