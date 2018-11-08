Як розрахувати вартість розмитнення авто на єврономерах

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Базова ставка податку для автомобіля з об'ємом двигуна до 3000 куб см складе 50 євро, більше 3000 куб см - 100 євро, повідомляє УНН з посиланням на прийнятий сьогодні ВР закон про 8487 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів.

Базова ставка для дизельних двигунів об'ємом 3500 куб см складе 75 євро, понад 3500 куб см - 150 євро.

Сума буде дорівнює базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна і коефіцієнт віку, де коефіцієнт двигуна - це обсяг, поділений на 1000. Згідно з пояснювальною запискою, наприклад, акциз на новий бензиновий автомобіль з об'ємом двигуна 1,6 тис. Куб. см складе 80 євро, до 5 років - 400 євро, до 15 років - 1200 євро. У той же час, акциз на новий дизельний автомобіль з об'ємом двигуна 1,6 тис. Куб. см за новими розрахунками складе 120 євро, до 5 років - 600 євро, до 15 років - 1800 євро. Передбачено, що коефіцієнт для автомобілів, які використовувалися понад 15 років, становить 15.

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Як розрахувати ставку податку

Ставка податку для відповідного транспортного засобу визначається за формулою: Ставка = Ставка базова х К двигун х К вік.

Ставка базова:

- авто з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунний механізм з об'ємом циліндрів до 3000 куб. см - 50 євро;

- авто з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунний механізм з об'ємом циліндрів понад 3000 куб. см - 100 євро;

- з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з об'ємом циліндрів до 3500 куб. см - 75 євро;

- з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з об'ємом циліндрів понад 3500 куб. см - 150 євро.

К двигун - це коефіцієнт, який визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см.

К вік - це коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного авто, до року визначення ставки податку.

Протягом 90 календарних днів після вступу в силу закону буде діяти знижуючий коефіцієнт 0,5.