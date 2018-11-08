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Польша получила за каждую ввезенную в Украину "евробляху" по тысяче евро - Южанина

Киев  •  УНН

 • 13914 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Польша получила за каждый автомобиль, который на сегодня был завезен из этой страны на территорию Украины, по тысяче евро так называемого утилизационного сбора. Об этом сказала сегодня на брифинге председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Нина Южанина, передает корреспондент УНН.

"Польша за эти авто, которые сейчас у нас находятся на территории Украины, получила 1000 евро с каждого автомобиля так называемого утилизационного сбора", - сказала нардеп.

По словам Южанина, сегодня нужно понять, может ли быть этот сбор возвращен.

"И, возможно, частично люди эти деньги используют для растаможивания или уплаты других платежей", - добавила она.

Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла закон 8487 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на еврономерах.

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