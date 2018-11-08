Польща отримала за кожну ввезену в Україну "євробляху" по тисячі євро - Южаніна

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Польща отримала за кожен автомобіль, який на сьогодні був завезений із цієї країни на територію України, по тисячі євро так званого утилізаційного збору. Про це сказала сьогодні на брифінгу голова комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради Ніна Южаніна, передає кореспондент УНН.