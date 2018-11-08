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Польща отримала за кожну ввезену в Україну "євробляху" по тисячі євро - Южаніна

Київ • УНН

 • 13915 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Польща отримала за кожен автомобіль, який на сьогодні був завезений із цієї країни на територію України, по тисячі євро так званого утилізаційного збору. Про це сказала сьогодні на брифінгу голова комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради Ніна Южаніна, передає кореспондент УНН.

“Польща за ці авто, які зараз в нас перебувають на території України, отримала 1000 євро з кожного автомобіля так званого утилізаційного збору”, — сказала нардеп.

За словами Южаніної, на сьогодні потрібно зрозуміти, чи може бути цей збір повернутий.

“І, можливо, частково люди ці гроші використають для розмитнення або сплати інших платежів”, — додала вона.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада схвалила закон 8487 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів для вирішення проблеми з автомобілями на єврономерах.

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