Власники "євроблях" завтра планують вийти на всеукраїнський протест
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Завтра, 20 листопада, власники автомобілів на іноземній реєстрації планують провести всеукраїнську акцію протесту проти збільшення митних платежів. Автомобілістів попередили про ускладнення руху у місцях проведення акції. Про це йдеться на Facebook-сторінці організації "Авто Євро Сила", передає УНН.
"Інформуємо Вас про всі місця акцій громадянської непокори, які відбуватимуться 20 листопада за участі ГО "Авто Євро Сила", а також інших громадських організацій та активістів", – йдеться в повідомленні.
Учасники акції протестуватимуть проти прийнятих законів про оподаткування ввезених в Україну автомобілів з іноземною реєстрацією.
"Усі акції громадянської непокори будуть безстроковими та відбуватимуться до моменту отримання результатів щодо питання відміни законопроектів №8487 та №8488, які були прийняті без урахування вимог громадськості, зокрема – про відміну коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу", – пояснили в організації.
Зазначено, що протести проходитимуть в кожній області України.
Водіїв попереджають про ускладнення руху у місцях проведення акції. Їх закликали утриматися від руху цими місцями та скоригувати свій маршрут.
Як уточнив у коментарі УНН керівник "Авто Євро Сили Миколаєва і Миколаївської області" Олександр Дьяченко, повного блокування трас не буде – планується "часткове обмеження швидкісного режиму".
Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування легкових транспортних засобів для вирішення проблеми з автомобілями на єврономерах.
Так, для великих та дорогих автомобілів піднята базова ставка для бензинових двигунів з 50 євро до 100, для дизельних — з 75 до 150 євро.