Власники "євроблях" завтра планують вийти на всеукраїнський протест

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Завтра, 20 листопада, власники автомобілів на іноземній реєстрації планують провести всеукраїнську акцію протесту проти збільшення митних платежів. Автомобілістів попередили про ускладнення руху у місцях проведення акції. Про це йдеться на Facebook-сторінці організації "Авто Євро Сила", передає УНН.

"Інформуємо Вас про всі місця акцій громадянської непокори, які відбуватимуться 20 листопада за участі ГО "Авто Євро Сила", а також інших громадських організацій та активістів", – йдеться в повідомленні.

Учасники акції протестуватимуть проти прийнятих законів про оподаткування ввезених в Україну автомобілів з іноземною реєстрацією.

"Усі акції громадянської непокори будуть безстроковими та відбуватимуться до моменту отримання результатів щодо питання відміни законопроектів №8487 та №8488, які були прийняті без урахування вимог громадськості, зокрема – про відміну коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу", – пояснили в організації.

Зазначено, що протести проходитимуть в кожній області України.

Водіїв попереджають про ускладнення руху у місцях проведення акції. Їх закликали утриматися від руху цими місцями та скоригувати свій маршрут.

Як уточнив у коментарі УНН керівник "Авто Євро Сили Миколаєва і Миколаївської області" Олександр Дьяченко, повного блокування трас не буде – планується "часткове обмеження швидкісного режиму".

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування легкових транспортних засобів для вирішення проблеми з автомобілями на єврономерах.

Так, для великих та дорогих автомобілів піднята базова ставка для бензинових двигунів з 50 євро до 100, для дизельних — з 75 до 150 євро.

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