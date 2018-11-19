Владельцы "евроблях" завтра планируют выйти на всеукраинский протест
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Завтра, 20 ноября, владельцы автомобилей на иностранной регистрации планируют провести всеукраинскую акцию протеста против увеличения таможенных платежей. Автомобилистов предупредили об осложнениях движения в местах проведения акции. Об этом говорится на Facebook-странице организации "Авто Евро Сила", передает УНН.
"Информируем Вас о всех местах акций гражданского неповиновения, которые пройдут 20 ноября при участии ОО "Авто Евро Сила", а также других общественных организаций и активистов", – говорится в сообщении.
Участники акции будут протестовать против принятых законов о налогообложении ввозимых в Украину автомобилей с иностранной регистрацией.
"Все акции гражданского неповиновения будут бессрочными и будут происходить до момента получения результатов по вопросу отмены законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты без учета требований общественности, в частности - об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза", – пояснили в организации.
Отмечено, что протесты будут проходить в каждой области Украины.
Водителей предупреждают об осложнении движения в местах проведения акции. Их призвали воздержаться от движения по этим местам и скорректировать свой маршрут.
Как уточнил в комментарии УНН руководитель "Авто Евро Силы Николаева и Николаевской области" Александр Дьяченко, полного блокирования трасс не будет – планируется "частичное ограничение скоростного режима".
Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на еврономерах.
Так, для больших и дорогих автомобилей поднята базовая ставка для бензиновых двигателей с 50 евро до 100, для дизельных – с 75 до 150 евро.