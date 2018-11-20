Водіїв попередили про можливі затори на одній з міжнародних трас

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Водіїв, які прямують у напрямку українсько-білоруського кордону міжнародною автомобільною дорогою "Чернігів - Нові Яриловичі" (М-01), попередили про можливі ускладнення руху на фоні оголошеного протесту автомобілістів на "євробляхах" на території України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу державного прикордонного комітету Республіки Білорусь.