Водіїв попередили про можливі затори на одній з міжнародних трас
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Водіїв, які прямують у напрямку українсько-білоруського кордону міжнародною автомобільною дорогою "Чернігів - Нові Яриловичі" (М-01), попередили про можливі ускладнення руху на фоні оголошеного протесту автомобілістів на "євробляхах" на території України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу державного прикордонного комітету Республіки Білорусь.
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"19-20 листопада на території України можливі ускладнення руху транспорту на автомобільній дорозі сполученням Чернігів - Нові Яриловичі (М-01). У зв'язку з цим можливе формування черг автотранспорту перед білоруським пунктом пропуску "Нова Гута" при виїзді з країни, при в'їзді в Білорусь - перед українським пунктом пропуску "Нові Яриловичі", - повідомили у білоруському прикордонному відомстві.
Для комфортного перетину кордону білоруські прикордонники рекомендували враховувати цю інформацію і вибирати альтернативні маршрути руху.
Додамо, згідно з даними Держприкордонслужби України, на українсько-білоруському кордоні діють 20 автомобільних пунктів пропуску.
Нагадаємо, після прийняття закону про оподаткування ввезених в Україну автомобілів з іноземною реєстрацією, власники "євроблях" пообіцяли організувати всеукраїнську акцію протесту.
Водіїв попередили про ускладнення руху у місцях проведення всеукраїнської акції власників автомобілів на іноземних номерах, яка запланована 20 листопада.