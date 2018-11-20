Водителей предупредили о возможных пробках на одной из международных трасс
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Водителей, следующих в направлении украинско-белорусской границы международной автомобильной дорогой "Чернигов - Новые Яриловичи" (М-01), предупредили о возможных осложнениях движения на фоне объявленного протеста автомобилистов на "евробляхах" на территории Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу государственного пограничного комитета Республики Беларусь.
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"19-20 ноября на территории Украины возможны осложнения движения транспорта на автомобильной дороге сообщением Чернигов - Новые Яриловичи (М-01). В связи с этим возможно формирование очередей автотранспорта перед белорусским пунктом пропуска "Новая Гута" при выезде из страны, при въезде в Беларусь - перед украинским пунктом пропуска "Новые Яриловичи", - сообщили в белорусском пограничном ведомстве.
Для комфортного пересечения границы белорусские пограничники рекомендовали учитывать эту информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.
Добавим, по данным Госпогранслужбы Украины, на украинско-белорусской границе действуют 20 автомобильных пунктов пропуска.
Напомним, после принятия закона о налогообложении ввозимых в Украину автомобилей с иностранной регистрацией, владельцы "евроблях" пообещали организовать всеукраинскую акцию протеста.
Водителей предупредили об осложнениях движения в местах проведения всеукраинской акции владельцев автомобилей на иностранных номерах, которая запланирована 20 ноября.