Водителей предупредили о возможных пробках на одной из международных трасс

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106417 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113015 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150421 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144936 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136673 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128328 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171467 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118097 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141656 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145411 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Водителей предупредили о возможных пробках на одной из международных трасс

Водителей предупредили о возможных пробках на одной из международных трасс

Киев  •  УНН

 • 10679 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Водителей, следующих в направлении украинско-белорусской границы международной автомобильной дорогой "Чернигов - Новые Яриловичи" (М-01), предупредили о возможных осложнениях движения на фоне объявленного протеста автомобилистов на "евробляхах" на территории Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

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"19-20 ноября на территории Украины возможны осложнения движения транспорта на автомобильной дороге сообщением Чернигов - Новые Яриловичи (М-01). В связи с этим возможно формирование очередей автотранспорта перед белорусским пунктом пропуска "Новая Гута" при выезде из страны, при въезде в Беларусь - перед украинским пунктом пропуска "Новые Яриловичи", - сообщили в белорусском пограничном ведомстве.

Для комфортного пересечения границы белорусские пограничники рекомендовали учитывать эту информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.

Добавим, по данным Госпогранслужбы Украины, на украинско-белорусской границе действуют 20 автомобильных пунктов пропуска.

Напомним, после принятия закона о налогообложении ввозимых в Украину автомобилей с иностранной регистрацией, владельцы "евроблях" пообещали организовать всеукраинскую акцию протеста.

Водителей предупредили об осложнениях движения в местах проведения всеукраинской акции владельцев автомобилей на иностранных номерах, которая запланирована 20 ноября.

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