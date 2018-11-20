Сегодня "евробляхеры" перекроют почти всю Украину

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105904 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112010 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149201 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143969 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136232 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128096 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170797 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118080 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141642 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Сегодня "евробляхеры" перекроют почти всю Украину

Киев  •  УНН

 • 13426 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Участники организации "Авто Евро Сила" сегодня планируют провести всеукраинскую акцию против увеличения таможенных платежей, передает УНН.

Так, акция запланирована в 22 областях Украины. В ней примут участие члены ОО "Авто Евро Сила", других общественных организаций, а также активисты.

"Все акции гражданского неповиновения будут бессрочными и будут происходить до момента получения результатов по вопросу отмены законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты без учета требований общественности, в частности – об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза", – сообщалось на Facebook-странице организации.

Автомобилистов предупредили об осложнениях движения в точках проведения акции. В связи с этим водителей призвали скорректировать свой маршрут и избегать движения в указанных местах.

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Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на еврономерах.

Так, для больших и дорогих автомобилей поднята базовая ставка для бензиновых двигателях с 50 евро до 100, для дизельных – с 75 до 150 евро.

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После принятия закона владельцы "евроблях" пообещали организовать всеукраинскую акцию протеста.

Кроме того, водителей, следующих в направлении украинского-белорусской границы международной автомобильной дорогой "Чернигов – Новые Ярыловичи", предупредили о возможных осложнениях движения на фоне объявленного протеста автомобилистов на "евробляхах" на территории Украины.

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