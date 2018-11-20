Сегодня "евробляхеры" перекроют почти всю Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Участники организации "Авто Евро Сила" сегодня планируют провести всеукраинскую акцию против увеличения таможенных платежей, передает УНН.
Так, акция запланирована в 22 областях Украины. В ней примут участие члены ОО "Авто Евро Сила", других общественных организаций, а также активисты.
"Все акции гражданского неповиновения будут бессрочными и будут происходить до момента получения результатов по вопросу отмены законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты без учета требований общественности, в частности – об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза", – сообщалось на Facebook-странице организации.
Автомобилистов предупредили об осложнениях движения в точках проведения акции. В связи с этим водителей призвали скорректировать свой маршрут и избегать движения в указанных местах.
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Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на еврономерах.
Так, для больших и дорогих автомобилей поднята базовая ставка для бензиновых двигателях с 50 евро до 100, для дизельных – с 75 до 150 евро.
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После принятия закона владельцы "евроблях" пообещали организовать всеукраинскую акцию протеста.
Кроме того, водителей, следующих в направлении украинского-белорусской границы международной автомобильной дорогой "Чернигов – Новые Ярыловичи", предупредили о возможных осложнениях движения на фоне объявленного протеста автомобилистов на "евробляхах" на территории Украины.