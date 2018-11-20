"Евробляхеры" заблокировали центр города
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Владельцы автомобилей на иностранной регистрации во вторник, 20 ноября, проводят акцию протеста в столице и 22 областях. В связи с объявленными мерами в центре города ожидается ограничение движения. Для решения проблемы КП “Киевпастранс” ввело оперативное положение — курсирование общественного транспорта без соблюдения графика движения. Об этом сообщила пресс-служба предприятия на странице в Facebook, передает УНН.
“Авто с иностранными номерами заблокировали движение общественного транспорта. Введено оперативное положение — курсирование без соблюдения графика движения — на автобусных маршрутах №№ 24, 62, 55. Учитывайте это, пожалуйста, при планировании поездок”, — предупредили в КП “Киевпастранс”.
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Таким образом с 08:50 автобусы будут двигаться в указанном режиме:
— М24 и М62: ст. м. “Арсенальная” и до Европейской площади;
— М55 курсирует через б-р Леси Украинки.
Ранее организация “Авто Евро Сила” предупредила о проведении всеукраинской акции протеста 20 ноября. В связи с происшествием возможны нарушения движения и на трассах международного сообщения.
Так, водителей, следующих в направлении украинского-белорусской границы международной автомобильной дорогой “Чернигов — Новые Яриловичи”, предупредили о возможных осложнениях движения на фоне объявленного протеста автомобилистов на “евробляхах” на территории Украины.
Отметим, что по состоянию на 1 ноября Киев в этом году перекрывали 44 раза.