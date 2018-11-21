Во Львовской области "евробляхеры" снова заблокировали трассу "Киев-Чоп"
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Во Львовской области "евробляхеры" второй день подряд перекрывают трассу "Киев-Чоп". Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Львовщины.
"Протестующие заблокировали трассу в селе Розвадов. Также активисты сообщают о перекрытии вблизи села Старый Милятин. Они ходят по пешеходному переходу", - сообщили в патрульной полиции.
Их требования не изменились: отмена законопроектов №8487 и №8488, которые меняют ставки акцизного налога на ввоз в Украину легковых автомобилей.
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Как сообщал УНН, активисты организации "Авто Евро Сила" перекрыли трассу "Киев - Чоп" во Львовской области.
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