Во Львовской области "евробляхеры" снова заблокировали трассу "Киев-Чоп"

"Протестующие заблокировали трассу в селе Розвадов. Также активисты сообщают о перекрытии вблизи села Старый Милятин. Они ходят по пешеходному переходу", - сообщили в патрульной полиции.

Их требования не изменились: отмена законопроектов №8487 и №8488, которые меняют ставки акцизного налога на ввоз в Украину легковых автомобилей.



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Как сообщал УНН, активисты организации "Авто Евро Сила" перекрыли трассу "Киев - Чоп" во Львовской области.



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